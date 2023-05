Elisoccorso tocca cavo di una teleferica

BOLZANO - Atterraggio d'emergenza, fortunatamente senza feriti, per l'elisoccorso Pelikan 1 domenica pomeriggio sopra Merano. Durante un intervento nella località Tirolo l'elicottero ha toccato con la sua coda il cavo di una teleferica. Il pilota è riuscito a far atterrare senza problemi il velivolo su una vicina piazzola, dove ora sarà ispezionato dai tecnici. La società Heli che gestisce i tre elicotteri Pelikan 1, 2 e 3 in servizio in Alto Adige ha subito messo a disposizione un altro mezzo, garantendo così il servizio di elisoccorso nella zona di Bolzano.