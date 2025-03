Auto divorata dalle fiamme in autostrada

Poco dopo le 19 di ieri, 7 marzo, Concessioni Autostradali Venete ha chiuso l’uscita per Venezia-Porto della Tangenziale di Mestre a causa di un incendio occorso a una vettura che percorreva lo svincolo Carbonifera, dalla rotatoria Marghera al Raccordo per Venezia.



Non risultano conseguenze per le persone: il conducente ha accostato sullo svincolo dopo essersi accorto di un problema al veicolo ed è sceso prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Sul posto CAV ha prontamente inviato i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari della viabilità, che hanno provveduto a chiudere lo svincolo nella sola direzione Venezia per permettere le operazioni di soccorso e bonifica.



L’intervento è proseguito fino alla verifica delle condizioni delle strutture da parte dei tecnici del servizio manutenzioni di CAV. Durante le operazioni il traffico è stato indirizzato verso l’uscita successiva, Miranese, senza particolari conseguenze per il traffico in tangenziale.