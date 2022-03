Arrestati tre borseggiatori a Venezia: colpivano i turisti

VENEZIA - Hanno preso un portafogli ad un turista, in zona del ponte dell'Accademia, ma sono stati fermati e arrestati dalla Polizia locale a Venezia. Protagonisti dei fatti avvenuti nel pomeriggio di sabato 26 marzo due uomini e una donna, di età compresa tra i 31 e i 41 anni, la cui presenza era stata segnalata già da qualche giorno in zona.

Gli agenti del nucleo operativo sono riusciti anche a recuperare la refurtiva. Gli operatori, verso le 15, hanno individuato le tre persone e tra loro hanno riconosciuto un sospetto già fermato per episodi analoghi. I tre stavano scendendo dal ponte dell'Accademia in direzione Toletta. Gli agenti, in borghese, li hanno seguiti fino ai piedi del ponte dove il terzetto si è fermato, all'altezza della biglietteria Actv. La donna si è avvicinata ad un turista in coda alla biglietteria, mentre i due uomini, girati di spalle rispetto a lei, cercavano di coprirne i movimenti. A quel punto ha infilato una mano sotto la giacca tenuta appoggiata al braccio dal turista e ha sfilato dalla tasca dei suoi pantaloni il portafoglio, passandolo subito ad uno dei complici. Alla scena hanno assistito gli agenti nascosti in zona e hanno fermato i tre borseggiatori, che nel frattempo stavano risalendo il ponte dell'Accademia.

L'uomo che aveva preso il portafoglio ha cercato di liberarsene gettandolo giù dal ponte, ma la refurtiva è finita sopra il pontile Actv consentendone il recupero. I tre sono stati arrestati e tenuti in stato di fermo nelle celle di sicurezza del Comando di Polizia locale. Sono stati processati nella mattinata di lunedì 28 marzo con convalida dell'arresto. Il giudice ha disposto inoltre per due di loro il divieto di dimora nel Comune di Venezia e una pena di 8 mesi di reclusione, mentre il terzo, oltre ad avere il divieto di dimora nel territorio comunale, è stato condannato ad un anno di reclusione.