Soggiorna 4 mesi in un hotel di lusso e scappa senza pagare il conto da 26mila euro

INDIA - Si è fatto credere dipendente della famiglia reale di Abu Dhabi e ha soggiornato tranquillamente e gratuitamente per quattro mesi in un hotel di lusso. Sulla scia della truffatrice Anna Sorokin, personaggio reale da cui è stata tratta la serie Netflix "Inventing Anna", un uomo di recente ha inventato un sacco di storie per vivere a sbafo al grand Hotel Leela Palace. E ora è spartito nel nulla.

La vicenda è accaduta in India ed è finita sulla stampa internazionale. M. S., originario degli Emirati Arabi, arrivato in India si è recato nel più lussuoso hotel di New Delhi, raccontando di lavorare per lo sceicco della famiglia reale di Abu Dhabi. Deve essere stato davvero convincente, perché non ha suscitato sospetti durante la sua permanenza, da agosto a novembre dello scorso anno. Ma dopo aver accumulato un conto di circa 26mila euro, è sparito, facendo perdere le proprie tracce. A due mesi di distanza, la polizia non l’ha ancora trovato.

In foto: l'hotel Leela Palace