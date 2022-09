Incendio Bottecchia: analisi escludono pericoli per la qualità dell'aria 

CAVARZERE (VENEZIA) - Le prime analisi dell'aria eseguite dai tecnici dell'Arpav nella zona in cui è avvenuto l'incendio della 'Bottecchia', ieri pomeriggio a Cavarzere (Venezia) escludono rischi per la popolazione.

Gli accertamenti di laboratorio fatti sui canister (filtri) hanno evidenziato la presenza nell'aria di sostanze tipiche da incendio, ma in concentrazioni non preoccupanti per i residenti nella zona.

