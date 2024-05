Ennesimo incidente in A4: ferita una donna

TRIESTE - Un incidente è accaduto verso le 8,15 sull'autostrada A4 poco dopo l'area di Duino Sud (al chilometro 518) in direzione Venezia. Stando a una prima ricostruzione, un'auto ha sbandato finendo contro la scarpata rocciosa laterale, si è quindi ribaltata più volte finendo contro la barriera spartitraffico centrale.

Alla guida c'era una donna che è rimasta ferita. Sul posto, oltre alla polizia stradale per i rilievi, ai vigili del fuoco e al personale di Autostrade Alto Adriatico, sono giunti anche una ambulanza e un elicottero di soccorso ha trasportato la persona ferita. Proprio per consentire l'arrivo dei soccorsi il traffico poco dopo le nove era ancora bloccato in entrambe le direzioni. In particolare per chi proviene da Trieste si è formata una coda di circa sei chilometri.