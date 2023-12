Art Voice Christmas Songs 2023.

Sarano le giovani voci pop delle allieve e degli allievi di Art Voice Academy ad aprire in musica a Castelfranco Veneto (TV) le festività per il Natale 2023/2024. Un evento che si svolge in un anno molto speciale per la Scuola di Alta Formazione per lo Spettacolo fondata dal Maestro Diego Basso.

Il 2023 è stato infatti l’anno ventennale di Art Voice Academy, nel quale l’Accademia ha visto le proprie Voci partecipare, insieme all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, ad eventi di respiro nazionale. Le allieve e gli allievi di Art Voice Academy, infatti. oltre all’ alta formazione in canto pop, jazz e musical, hanno la possibilità di esibirsi live con l’Orchestra e da quest’anno registrare produzioni discografiche in studio. Ecco quindi la due giorni di Ava Live 2023 e “Musicall” che ha visto ospiti Giò Di Tonno, Leonardo Di Minno, Ilaria Mongiovì, e Graziano Galatone, le voci di “Notre Dame de Paris”; il Concerto Lucio in Orchestra al Salieri Extra di Legnago; l’Omaggio a Ennio Morricone eseguito all’alba sulle Colline dell’Unesco; i live tra cui Villa Badoer di Fratta Polesine; i concerti “Diego Basso plays Queen” tra cui quello al Teatro Romano di Verona, insieme al chitarrista Sfef Burs; e il recentissimo Concerto per la Croce Rossa Italiana al Teatro Ariston di Sanremo.

Giovedì 7 dicembre l’appuntamento è alle 21.00 nella suggestiva cornice del settecentesco Teatro Accademico, che vedrà esibirsi sul palco le Voci soliste di Art Voice Academy, i cori Children's Choir, Young Choir, il gruppo vocale Golden Bliss, insieme all'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso. Per la prima volta in palcoscenico anche il giovane Daniele Cortello, cui i Pooh hanno quest’anno consegnato, nel corso della trasmissione "Stefano e i Pooh ancora amici" in onda su Rai Radio2, il premio "Stefano D'Orazio", borsa di studio promossa dall’Associazione Stefano D’Orazio e Art Voice Academy, nelle persone di Tiziana Giardoni D'Orazio e il Maestro Diego Basso, che gli consentirà di entrare nel mondo di Art Voice Academy attraverso un percorso di studio in canto pop.

Nel corso della serata sarà presentato anche la nuova produzione discografica “Diego Basso Plays Christmas Songs” registrato presso gli studi AVA Sound Live Music con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e Le Voci di Art Voice Academy.

Si preannuncia dunque una grande festa in cui il pubblico vivrà l’emozione di un repertorio dedicato ai grandi classici pop rock della tradizione natalizia, un mix di energia e dolcezza, tra grandi hit quali The First Noel, White Christmas, Silent Night, Do They Know It’s Christmas? e Let it snow.

La magia del concerto proseguirà anche in televisione, verrà infatti trasmesso su Antenna 3 nel periodo natalizio.

Gli appuntamenti natalizi con le Voci di Art Voice Academy proseguiranno: domenica 17 dicembre al Centro Culturale Casa Riese di Riese Pio X e, venerdì 29 dicembre, al Teatro Millepini di Asiago (VI) promosso da Due Punti eventi. Nell’ambito di “Natale con un Sorriso”, progetto della Regione del Veneto in collaborazione con Arteven, le Voci di Art Voice e l’Orchestra si esibiranno sabato 23 dicembre al Teatro Jubilaeum 2000 di Stienta (RO), domenica 24 dicembre in Piazza Indipendenza a San Donà di Piave (VE) e sabato 30 dicembre 2023 all’Auditorium San Nicolò di Chioggia (VE).