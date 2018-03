Violenta rissa a Ceneda, distruggono il vetro della macelleria

VITTORIO VENETO - Si sono pestati di fronte alla vetrina della macelleria, chiusa per la pausa pranzo, e sono finiti sulla vetrata, mandandola in frantumi.

Violenta rissa, intorno alle 13 di oggi, venerdì, a Ceneda. Protagonisti due vittoriesi, residenti nel quartiere e molto conosciuti in zona in quanto pare abituali frequentatori dei bar. Le cause del litigio non si conoscono: sul posto, per ricostruire le dinamiche della vicenda, sono giunti i Carabinieri.

Ad assistere alla rissa, una dipendente del bar limitrofo la macelleria di Ceneda: “Ero fuori quando hanno iniziato a pestarsi - racconta - si sono presi a botte finché non hanno sfondato la vetrina, piombandoci addosso”.

I due non hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso: uno ha un taglio sul mento, mentre l’altro pare si sia fatto leggermente male a una spalla, ma niente di che. Peggio è andata ai proprietari della macelleria: “Eravamo a casa che pranzavamo quando ci è arrivata la chiamata dalla titolare del bar di fianco - raccontano - Siamo corsi qui e abbiamo trovato la vetrina completamente distrutta”.

Siete assicurati?

“Siamo coperti da assicurazione per tante cose - rispondono - ma non per il vetro. Però qualcuno deve pagare: chi l’ha rotto si prenda le proprie responsabilità”.