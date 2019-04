Uomo ucciso dal casuario, l'uccello più pericoloso del mondo

In Florida un uomo, il cui nome non è stato reso noto, è stato ucciso da un casuario, un grande uccello incapace di volare originario dell'Australia e della Nuova Guinea comunementeconsiderato l'uccello più pericoloso del mondo, secondo quanto riportato dai media locali. L'uomo sarebbe stato attaccato dall'animale nella sua fattoria dove allevava appunto casuari, popolari tra i collezionisti di uccelli esotici, a quanto hanno riferito autorità della Contea di Alachua al giornale 'Gainesville Sun'. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale dove è poi deceduto.



Il casuario, imparentato con l'emù australiano, è il secondo uccello più pesante del mondo dopo lo struzzo. Secondo il sito web dello zoo di San Diego il casuario è "giustamente considerato l'uccello più pericoloso del mondo" e può vantare un artiglio "simile a un pugnale", lungo "fino a 4 pollici", ovvero poco più di 10 centimetri.