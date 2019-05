Strappati i manifesti elettorali della Lega: "Tipico delle persone ignoranti"

VITTORIO VENETO - “Abbiamo notato in questi giorni un accanimento verso i nostri manifesti elettorali che sono stati strappati più di una volta – dichiara il segretario della Lega di Vittorio Veneto, Roberto Parrella -. Questi individui non sanno che dietro i manifesti ci sono persone che lavorano,che ci tengono alla propria campagna elettorale. Forse non hanno capito che strappandoli non ci fermeranno,li riappenderemo anche cento volte. La volontà della Lega su Vittorio Veneto è chiara, quindi meglio che questi individui se ne facciano una ragione. Tanto, con il loro vile comportamento, non fanno altro che motivarci ancora di più. Il loro non senso civico tipico della persona ignorante, conferma la volontà del nostro ministro Salvini di reintrodurre l’educazione civica nelle scuole, per fare in modo che di crescere adulti consapevoli e corretti nei confronti del prossimo e delle altrui idee”.