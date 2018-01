Sta facendo dei lavoretti in casa, quando esplode una bombola gpl: rimane ferito gravemente

GRADO - L'esplosione di una bombola di Gpl ha provocato il grave ferimento di una persona, questa mattina, attorno alle 7.30, a Fossalon di Grado (Gorizia).

Da quanto si è appreso, un uomo si trovava in una rimessa attigua ad un'abitazione intento a svolgere alcune mansioni domestiche quando c'è stato uno scoppio improvviso su cui indagano i carabinieri della locale stazione.

Subito soccorso dai vigili del fuoco, il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasferito d'urgenza in elicottero in ospedale a Udine: ha rimediato ustioni di secondo e terzo grado alle mani e meno significative al volto. Non sarebbe in pericolo di vita.