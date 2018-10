Resti umani nel passeggino, arrestata coppia

Sospettati di avere ucciso almeno 10 donne. E' quanto emerge dalle prime indagini dell'ufficio del pubblico ministero di Ecatepec, sobborgo a nordest di Città del Messico, in merito alla coppia di messicani arrestati mentre trasportavano resti umani in un passeggino, scatenando la protesta di centinaia di persone, scese in strada con candele e fiori bianchi per chiedere la fine dei femminicidi in tutto il Paese.

Secondo una dichiarazione della procura messicana, dopo l'arresto dell'uomo e della donna, avvenuto giovedì a Ecatepec, gli investigatori hanno perquisito due edifici e hanno scoperto dei resti umani contenuti in otto secchi con una capacità di 20 litri ciascuno e ricoperti di cemento e altri congelati in un frigorifero, avvolti in sacchetti di plastica.

Un giudice ha ordinato l’incarcerazione dei due per tutta la durata dell’inchiesta, che punta ora a stabilire l’identità delle vittime

Il Messico è colpito da diversi anni da un'ondata di violenze contro donne e ragazze: secondo l'Onu, sette donne vengono assassinate ogni giorno in Messico. L'Ong 'Semaforo Delictivo' ha registrato 188 femminicidi da gennaio a marzo, con un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.