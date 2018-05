Nucleare, tensione Iran-Usa

"Uno storico pentimento" attende gli Stati Uniti se Washington deciderà di uscire dall'accordo nucleare firmato nel 2015 dall'Iran e dalle potenze occidentali. E' quanto ha detto il presidente iraniano Hassan Rouhani (in foto), come riferisce 'Al Jazeera', in un discorso trasmesso dalla tv di Stato. Teheran, ha affermato Rouhani, è in grado di far fronte a qualsiasi decisione adottata dal presidente americano, Donald Trump.

Il numero 1 della Casa Bianca dovrebbe comunicare entro il 12 maggio la propria decisione in relazione all'accordo, ripetutamente bocciato nelle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane. "Le direttive necessarie sono state impartite alle organizzazioni coinvolte e all'Organizzazione iraniana per l'energia atomica" ha detto Rouhani. "Se l'America lascia l'accordo nucleare, tutto questo comporterà un pentimento storico" per Washington.

TRUMP - Intanto Trump ha sottolineato il proprio impegno a garantire che l'Iran non entri mai in possesso di armi nucleari in una conversazione telefonica con il premier britannico Theresa May.

Al centro del colloquio, oltre alla visita che il presidente americano effettuerà a Londra il 13 luglio, anche i rapporti commerciali - con riferimenti in particolare alla Cina - e la situazione della Corea del Nord, in vista del summit che Trump dovrebbe tenere con Kim Jong-un tra la fine di maggio e l'inizio di giugno.