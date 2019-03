Non è solo primavera

"Prepariamoci a vivere una delle tante fasi di caldo fuori stagione con temperature nuovamente sopra la media del periodo. Un argomento ormai divenuto ricorrente in questi ultimi mesi. Sul nostro Paese infatti, si va stabilizzando una figura di alta pressione che ci regalerà un weekend di bel tempo con un sabato ed una domenica adatti a trascorrere un po' di tempo all'aria aperta". Il team del sito www.iLMeteo.it fa sapere in una nota che domani "la giornata sarà davvero ben soleggiata su gran parte del Paese. Qualche nube di scarsa importanza potrà transitare sulle Alpi del Nord Ovest, ma senza ovviamente provocare effetti di rilievo. Altre nubi innocue saranno presenti nel sud della Puglia e sull'area ionica, eredità del peggioramento dei giorni scorsi".



"Anche la giornata di domenica non sarà da meno grazie alla stabilità e al bel tempo portato dall'anticiclone al top della sua forma. Domenica le temperature massime torneranno superiori alla media stagionale in particolare al Nord e sull'area tirrenica del Centro. Su alcune città si registreranno valori intorno ai 24-25°C specie sulle regioni settentrionali". Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte però che "questa ennesima fase di bel tempo e di temperature troppo miti per il calendario, potrebbe durare davvero poco. All'orizzonte infatti, si intravedono importanti cambiamenti sullo scenario meteorologico generale. Una nuova svolta verso un freddo peggioramento, si prepara a colpire il nostro Paese già con l'inizio della nuova settimana".



Lunedì "le prime avvisaglie del ribaltone si osserveranno su Sicilia, Sardegna, Liguria e basso Piemonte dove si avrà una maggior copertura nuvolosa ed un inevitabile primo moderato calo termico. Ma è soprattutto fra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile" che si attende "l'influenza di un intenso maltempo accompagnato da forti temporali, grandinate, forti venti di Libeccio e Scirocco ed un ritorno della neve fino a quote basse".