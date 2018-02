Nel weekend 31° Trofeo Judo Vittorio Veneto-Città di Conegliano

CONEGLIANO - Sabato e domenica 31° Trofeo Judo Vittorio Veneto-Città di Conegliano. Nei due giorni del Torneo e sulle otto aree di competizione allestite nel capiente "Zoppas Arena" di Conegliano, si alternano oltre 2.000 atleti e 10.000 spettatori interessati alle centinaia di incontri svolti contemporaneamente sui mille metri quadri di materassine.



Per gestire tali numeri, servono quindi un centinaio di Ufficiali di gara più altrettanti addetti all'organizzazione, suddivisi nella gestione degli incontri, nella sicurezza, nel montaggio e smontaggio strutture, nelle operazioni di accoglienza ed accredito atleti.



Trattandosi poi di gara internazionale, ogni anno centinaia di atleti stranieri vengono ospitati presso le famiglie dei judoka vittoriesi che si rendono disponibili ad accogliere in casa persone provenienti da ogni parte d'Europa, Asia ed Africa.



Quello che è ormai diventato il fiore all'occhiello del Club, spicca infatti di questi tempi come una bella lezione di vera e ormai trentennale accoglienza, all'insegna dello sport che unisce. Se poi sommiamo le trenta edizioni precedenti, i numeri del Torneo diventano ancor più' interessanti.



Negli anni, oltre 45.000 atleti di 27 diverse nazionalità si sono infatti avvicendati in gara, a rappresentare un enorme territorio che va dalla Gran Bretagna e Svezia del nord Europa, al sud dell'Algeria e Marocco, all'est della Russia ed Ucraina, all'ovest di Francia e Spagna. Ad allargare i confini dei partecipanti, quest'anno si aggiungerà fra l'altro anche la Turchia ed un rappresentante degli Stati Uniti (USA).



Per chi vorrà assistere all'evento con ingresso libero e cerimonia di apertura coi figuranti, tamburini e sbandieratori della "Dama Castellana" di Conegliano, l'appuntamento quindi è fissato per le ore 8.45 di Sabato 24 Febbraio. Seguiranno gli incontri per le categorie dei più' esperti e cinture nere Junior- Senior continuando nel secondo pomeriggio coi più' giovani "Fanciulli" e "Ragazzi".