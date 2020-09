Zurlo non chiede poltrone ma alberi: un bosco che vale un prezioso 7% di voti

CASTELFRANCO - Chi pensava che l’ospedale sarebbe stato il punto cardine della discussione elettorale a Castelfranco Veneto si sbagliava di grosso: l’ambiente è la grande questione del dibattito cittadino in occasione del voto per le comunali.



Ad una settimana dal ballottaggio, la scelta della lista Punto d’incontro composta da giovanissimi, di non optare né per Marcon né per Sartoretto ha infatti scatenato un’importante discussione in città. Basta leggere i social dove sono decine i commenti di chi rivolgendosi ai giovanissimi della lista guida da Lorenzo Zurlo li esorta a valutare l’operato del sindaco uscente proprio in materia d’ambiente e le proposte di Sartoretto.



Non mancano le critiche a questi giovani per non essersi schierati, per la verità i commenti negativi prevalgono, e c’è chi arriva a dire: “Se i partigiani, quasi tutti della loro età o più giovani, avessero preferito rimanere nelle loro sicurezze, nascosti nelle loro vite... beh ora ci sarebbe ancora il fascismo!”.



Comunque sia in democrazia ogni posizione purché ispirata da dettami democratici è lecita e rispettabile, di certo i ragazzi di Punto d’incontro con il loro inaspettato 7% una cosa grande l’hanno già ottenuta: portare un’intera città a parlare di ambiente. Ora però alle parole dovrebbero seguire i fatti.



I giovani hanno chiesto la piantumazione di alberi. Bene, è quindi legittimo ritenere che il primo dei due candidati che s’impegnerà, magari nero su bianco, a garantire loro l’agognato polmone verde avrà il loro appoggio. Nulla di più semplice: non chiedono poltrone ma alberi! Ora la palla passa a Marcon e Sartoretto e staremo a vedere chi dei due è più generoso… con l’ambiente.