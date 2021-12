Zottis (PD): “Accolta la nostra proposta, niente bollo auto per il trasporto dei minori trapiantati”

VENEZIA- Francesca Zottis, consigliera regionale del Partito Democratico e prima firmataria dell’emendamento sottoscritto da tutto il gruppo dem, annuncia che il 7 dicembre, all'interno della legge di stabilità, è stata accolta la sua proposta di esenzione della tassa automobilistica regionale anche per i mezzi adibiti al trasporto di minori trapiantati, con un finanziamento di 20mila euro l’anno per i prossimi tre.

“È un tema più volte sottolineato dalle organizzazioni di volontariato, a partire da Il sogno di Stefano Onlus e Sofia Onlus, del Forum delle associazioni che operano all’ospedale pediatrico di Padova. È un piccolo segnale di attenzione per questi minori e i loro familiari, come già accade per altre categorie specifiche, ad esempio non vedenti, sordi o disabili con ridotte capacità di deambulazione”.

Nel dettaglio l’esenzione, che decorre dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione fino al compimento della maggiore età, riguarda i nuclei familiari con reddito imponibile Irpef non superiore a 45mila euro e residenti in Veneto. Si applica su un solo autoveicolo per minore (con limiti per la cilindrata, 2000mc se con motore a benzina o ibrido, 2800 per diesel o ibrido e una potenza di 150Kw per i motori elettrici) che sia di proprietà dei genitori, di chi ne esercita la responsabilità o, ancora, del tutore legale.