Lo zoo è vuoto? I panda fanno l'amore

Da dieci anni si cercava di farli accoppiare, ma c’è voluta la quarantena per farli innamorare



Una delle storie d’amore più belle della quarantena si consuma in una zoo. E ha due protagonisti ‘portafortuna’. E piuttosto pelosi. Lei si chiama Ying Ying e lui Lee: sono due Panda giganti di 14 anni, sessualmente maturi e piuttosto cocciuti. Da dieci anni vivono insieme nel giardino zoologico di Ocean park a Hong Kong. Ma il loro è una sorta di matrimonio bianco. Coabitano, ma non hanno mai voluto accoppiarsi. Forse perché aspettavano il momento giusto.



E il momento è arrivato durante la quarantena. A zoo finalmente chiuso, lontano dagli occhi indiscreti dei visitatori e degli operatori dello zoo che per dieci anni hanno tentato in tutti i modi di accoppiare i due panda, Ying Ying e Lee hanno fatto l’amore.



Ora bisognerà attendere giugno per sapere se lei è rimasta incinta e se riuscirà a portare a termine quella gravidanza, per la quale l’avevano spinta addirittura all’inseminazione artificiale, senza esiti positivi.



In attesa di vedere un fiocco rosa o azzurro sul cancello dello zoo, amoreggiamento dei due panda è stato accolto come un segno positivo. L’amore c’è. Rinasce soprattutto quando c’è discrezione. Non esibizionismo.