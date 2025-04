Zone rosse a Jesolo, allontanati 4 ragazzi: importunavano i passanti con finto Kalasnikov

JESOLO - Nella giornata di ieri, sabato 26 aprile, gli agenti della polizia locale impegnato nel controllo dell’area di piazza Trieste sono intervenuti con un provvedimento di allontanamento nei confronti di 4 ragazzi di età compresa fra i 24 e i 31 anni, tutti di nazionalità italiana e residenti sul territorio regionale.



L’intervento è avvenuto verso le 19, quando gli agenti intercettavano il gruppo composto da 5 giovani che a bordo di un’autovettura si aggiravano nell’area interessata dai controlli portando con sé quello che gli operatori riconoscevano come un fucile d’assalto AK-47 importunando i passanti. L’immediato intervento degli agenti faceva subito emergere che l’arma da fuoco era in realtà una riproduzione priva del cosiddetto “tappo rosso”. La scatola dell’oggetto, rinvenuta a bordo del veicolo, riportava la dicitura “non è un giocattolo”.



In possesso dei giovani venivano quindi rinvenute migliaia di munizioni del tipo pallini. Il controllo operato permetteva inoltre al personale del comando cittadino di rinvenire un coltello serramanico, riconducibile a uno dei cinque. Da controllo della banca dati interforze emergeva che su 4 dei 5 ragazzi gravavano precedenti di polizia inerenti reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, contro la persona e il patrimonio. Il conducente del veicolo, neopatentato, veniva nel frattempo sottoposto ad alcoltest risultato positivo e per questo gli è stata ritirata la patente.



Al termine dei controlli, i cinque vragazzi sono stati denunciati in concorso per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere con il conseguente sequestro di tutto il materiale. I 4 colpiti da precedenti provvedimenti, trovandosi all’interno del perimetro di 500 metri dall'autostazione e quindi nell’area identificata come zona rossa da ordinanza prefettizia, venivano allontanati con apposito provvedimento.