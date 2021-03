Zona arancione per Veneto, Zaia: "Siamo vicini"

VENETO - Veneto verso la zona arancione secondo Zaia. La regione potrebbe lasciare la zona rossa e passare nella fascia con regole e divieti più soft per scuola, negozi, spostamenti. Secondo il bollettino odierno, l'incidenza dei nuovi casi si attesta attorno al 4% in virtù dei 1.861 contagi su su 45.633 tamponi. "Potremmo essere vicini al passaggio in zona arancione. Le nostre proiezioni ci dicono che siamo con un Rt ai limiti della zona arancione, e cioè qualche decimo sotto l'1,25, attorno all'1,21-1,22. L'incidenza resta ancora intorno ai 250 casi su 100mila abitanti, e la legge nazionale prevede che questi parametri debbono rientrare sotto soglia. Stiamo quindi aspettando con ansia la classificazione che ci viene data domani", dice il governatore Luca Zaia alla vigilia del monitoraggio Iss e dell'eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza.



Intanto, sottolinea il governatore, "il Veneto ha somministrato ad oggi 685.093 dosi di vaccino anti-Covid, quasi 30.000 (22.978) nella sola giornata di ieri. Uno dei vantaggi comunque conquistati rispetto alla seconda ondata del virus è che sono stati già vaccinati tutti i dipendenti della sanità, il che impedirà che sorgano ancora cluster di contagio nelle strutture sanitarie". "Nella regione sono attivi 58 punti vaccinali, nei quali tra breve potranno scendere in campo - annuncia - anche i 1.300 specializzandi con i quali è stato raggiunto un accordo, così come per i medici di base".



"Il nostro obiettivo è quello di vaccinare tutta la fascia degli over 80 entro metà aprile. Non sarà facile, perché tra i 400mila ultraottantenni veneti ce ne sono 100mila che devono essere raggiunti a domicilio. Per questo abbiamo anche pensato che, laddove le Ulss siamo in grado di farlo se c'è un cittadino di questa fascia di età che è accompagnato da un over 65, che sia convivente o caregiver, è bene vaccinare anche l'accompagnatore", afferma ancora.