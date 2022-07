Zero Branco, a Silvia Milani l'Oscar Green

ZERO BRANCO - Giovani Impresa Treviso fa 13 e vince un Oscar Green veneto. 13 sono le aziende iscritte alla fase regionale del concorso Oscar Green che ogni anno premia progetti innovativi e straordinari del mondo agricolo divisi in sei categorie. La finale regionale si è svolta oggi a Venezia, a Ca’ Corner alla presenza del presidente di Regione Veneto, Luca Zaia. Tra i concorrenti trevigiani c’è anche una vincitrice di categoria.



Si tratta di Silvia Milani di Zero Branco che si è aggiudicata la categoria veneta di Fare Rete con il progetto “Provendop: il vero prosciutto crudo veneto dop”. Ecco gli altri protagonisti trevigiani che hanno partecipato all’Oscar Green Veneto: Alessandro Franchetto di Quinto di Treviso, Diletta Cervellin di Asolo, Elia Bin di Altivole, Giacomo Moretto di Castelfranco Veneto, Johnny Moretto di Crocetta del Montello, Marta Specia di Castelfranco Veneto, Laura Lottaroli di Moriago della Battaglia, Paolo Checuz di Cappella Maggiore, Pierangelo Curto di Follina, Elia Bin di Altivole, Giovanni Baccichetti di Vittorio Veneto, Emma de Meneghi di Spresiano, Margherita Eva mozzato di Vittorio Veneto.



“Uno spaccato che definisce i contorni professionali della gioventù agricola - commenta Marco De Zotti delegato di Giovani Impresa Veneto e Treviso - L’età media dei partecipanti è di 30 anni, sono tutti titolari d’azienda, il 59% è diplomato o laureato in varie discipline non necessariamente in scienze agrarie. I neo imprenditori della campagna veneta fatturano dai 25 ai 50 mila euro e accedono ai contributi europei con facilità. Oltre la metà ha usufruito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale, il restante investe di tasca propria, la maggior parte opta per l’indirizzo biologico”.



“Difficile individuare gli ambasciatori migliori dell’imprenditoria agricola regionale – spiega il direttore Marina Montedoro – sono tutti meritevoli, con spirito d’intraprendenza e spiccato senso creativo. Non c’è resa ma solo sfide da cogliere tra le nuove generazioni dell’agricoltura. Si tratta di una classe di imprenditori attenta all’ambiente animata da valori, che difende i diritti dei consumatori e valorizza le produzioni tradizionali con la modernità, rendendo il settore primario attrattivo, dinamico, ideale per delineare il proprio futuro”.



“I complimenti di Coldiretti Treviso a tutti i nostri valorosi candidati all’Oscar Green Veneto – sottolinea Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – Hanno presentato progetti interessanti che non mancheranno di stupire il mercato di riferimento. Brava Silvia per il proprio progetto che ha vinto la categoria fare rete dimostrando che chi ha la capacità di mettersi in squadra può raccogliere bellissime soddisfazioni”.



ECCO IN BREVE IL PROGETTO DI SILVIA MILANI



CATEGORIA FARE RETE

PROVENDOP - IL VERO PROSCIUTTO CRUDO VENETO DOP

ZERO BRANCO – SILVIA MILANI

Il progetto, che si è distinto per la capacità di fare rete coinvolgendo un nutrito numero di partner, prevede l’affermazione di strategie genetiche e gestionali innovative nell’allevamento del suino pesante per la produzione del Prosciutto Veneto DOP. Affronta la problematica dello scadimento qualitativo della materia prima utilizzata per la produzione dei prosciutti italiani DOP, allo scopo di ridurre gli scarti produttivi e supportare la redditività e sostenibilità della filiera del Prosciutto Veneto.



Punta ad identificare la miglior combinazione di tecniche di selezione, alimentari e di allevamento, nella sua valutazione e validazione a livello di filiera e nella quantificazione dei costi e dei miglioramenti di reddito derivanti dalla sua adozione. Partner: GORZAGRI, Allevamento Milani, Allevamento Polato, Azienda San Luigi, Impresa Verde Treviso-Belluno, Attilio Fontana Prosciutti, Dip. di Biomedicina Comparata e Alimentazione – Università degli Studi di Padova, Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR - Agricoltura e Foreste.