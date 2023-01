Zero Branco, schianto tra due auto lungo la provinciale

ZERO BRANCO - Incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì 23 gennaio a Zero Branco. Due auto si sono scontrate all’incrocio lungo la provinciale 65 via Kennedy all’altezza dello svincolo con via I Maggio. Danni oltre alle auto anche alla segnaletica stradale. Fortunatamente i conducenti sono rimasti illesi. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di rito.