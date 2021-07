Zero Branco, oggi la fase finale del Campionato Italiano di tiro alla fune nel parco di Villa Guidini

ZERO BRANCO – Oggi, sabato 3 luglio, dalle ore 18:00, la splendida cornice del parco storico di Villa Guidini a Zero Branco ospiterà la fase finale del Campionato Italiano di Tiro alla fune su prato, categoria 700 kg.



La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italia Giochi e Sport Tradizionali con l’Associazione Sportiva Taf Scorzè, è patrocinata dal Comune di Zero Branco.



A giocarsi il titolo italiano, dopo aver superato tre prove di qualificazione, saranno sei squadre provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia: Taf Scorzè (VE), campioni di categoria in carica, Taf Vazzola (TV), Taf The Vikings di Curtarolo (PD), Taf Furie Rosse di Tamai (PN), Taf Tear Force di Polcenigo (PN) e Taf Città di Musile (VE).



“Siamo davvero soddisfatti di poter ospitare a Zero Branco, per la prima volta in Villa Guidini, le finali di un campionato italiano di tiro alla fune – commenta il consigliere comunale con delega allo sport, Andrea Favaretto - Si tratta di uno sport davvero sentito nella nostra comunità e la stessa società organizzatrice, che ringrazio, ha visto tra le proprie fila, negli anni, alcuni atleti zerotini: aver messo a disposizione il compendio di Villa Guidini, sono convinto, darà un valore aggiunto alla manifestazione”.