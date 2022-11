Zero Branco, via ai lavori per la nuova rotatoria di via Kennedy

ZERO BRANCO – Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la strada provinciale 65, che nel territorio comunale di Zero Branco prende il nome di via Kennedy, con via I Maggio e via Campocroce.



“Si tratta dell’incrocio che, nel nostro Comune, ha registrato negli anni il più elevato tasso di incidenti - sottolinea il sindaco Luca Durighetto - dopo un primo miglioramento garantito dall’illuminazione a led, di cui abbiamo dotato tutto il territorio comunale, la realizzazione della rotatoria, da tempo nelle agende di Provincia e Comune, risulta altamente strategica oltre che necessaria. L’opera metterà in sicurezza anche gli attraversamenti degli utenti deboli della strada quali pedoni e ciclisti, altra priorità per il nostro modo di pensare alla viabilità del nostro Comune”. L’opera, che ha un costo complessivo pari a circa 500 mila euro, per metà finanziati da un contributo della Provincia di Treviso e per la restante parte da risorse comunali, si prevede sarà conclusa per giugno 2023.



Nella prima fase dei lavori, per permettere la realizzazione delle opere di tombamento del fossato sud, verrà interdetto il transito sulle corsie di uscita dall’incrocio di via I Maggio verso Via Kennedy per circa 15 giorni; verrà inizialmente garantito l’ingresso verso il centro di Zero Branco per chi arriva da Mogliano Veneto e da Treviso.