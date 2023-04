Zennaro: ''Molto preoccupato per Sudan, civili isolati senza acqua e luce''

SUDAN - E' asserragliato nella sua casa di Khartoum, vicino all'aeroporto ora in mano alle milizie, Ayman Abbadi, l'avvocato che per undici mesi ha seguito il caso dell'imprenditore veneziano Marco Zennaro, trattenuto per quasi un anno in Sudan nel 2021 a causa di una disputa commerciale. Ed è lui la prima persona che Zennaro ha chiamato, ''con grande preoccupazione'' dopo ''che è scoppiata la guerra in Sudan. Perché è una vera e propria guerra, improvvisa e precipitosa. Le persone che ho sentito mi hanno raccontato di carri armati per strada, bombardamenti aerei, artiglieria pesante, rastrellamenti. Rispetto al colpo di stato del 2020-21 dove i manifestanti erano armati di pietre e della loro voce, ora ci sono due eserciti che si confrontano''. Ad Adnkronos, Zennaro dice che ''non mi aspettavo che la diatriba tra le due fazioni finisse in una guerra. Ci sono due eserciti che rispondono a comandi diversi'' e ''ora sembra che l'unica via d'uscita sia che un esercito sovrasti l'altro. L'esercito regolare ha definito l'altro paramilitare come 'ribelle' chiedendo che sia dissolto''. Dal Sudan arrivano notizie di almeno un centinaio di morti, ''temo sia solo l'inizio'' dice Zennaro con emozioni contrastanti. Perché se da un lato dice ''mi auguro che la popolazione venga risparmiata'', dall'altro, lui che in Sudan ha iniziato ad andarci alla metà degli anni Novanta, ricorda che ''le fazioni militari si sa chi sono, sono ben riconoscibili, ma purtroppo a Khartoum le loro sedi e i quartieri generali sono inseriti in un contesto civile, di case'' per cui ''diventa complicato distinguere gli obiettivi''. Abbadi, racconta Zennaro, ''mi ha detto di essere chiuso in casa e molto preoccupato. Lui abita nel quartiere Riad, vicino all'aeroporto che è ora in mano alle milizie, al cosiddetto esercito irregolare. Sente continui bombardamenti. Difficile fare previsioni su quello che accadrà nei prossimi giorni''.

'a fine settimana termina Ramadan, particolare che tutto ciò accada ora'

Ma Abbadi non è il solo che Zennaro ha chiamato, non il solo isolato. Il titolare della ZennaroTrafo di Marghera ha infatti telefonato all'albergo di Khartoum dove, uscito dal carcere, era stato posto agli arresti domiciliari. ''Ho sentito i gestori dell'hotel Acropole, che sono sempre stati estremamente gentili con me durante il mio travagliato anno in Sudan. L'albergo è vicino al Palazzo presidenziale e mi hanno detto che da due giorni sono chiusi in hotel senza energia, senza acqua e non possono uscire. Una situazione estremamente difficile''. Inoltre, prosegue l'imprenditore, ''mi sono arrivate notizie dal Comboni college, anche questo nella zona del Palazzo presidenziale di Khartoum, che sono chiusi con gli studenti nelle aule. Non possono uscire e non hanno acqua, perché i bombardamenti hanno distrutto i serbatoi, sono senza luce da un paio di giorni''. A Khartoum, spiega l'imprenditore, quando ci sono situazioni di emergenza ''chiudono i ponti e isolano facilmente. Così le persone non possono fare rientro a casa''. Una situazione ''che mi lascia molto perplesso e stupito, pensando al Sudan così tranquillo che ho vissuto negli anni precedenti a questa degenerazione. Non avrei mai pensato che potesse finire in questa spirale di violenza''. Perché ''il Paese che conoscevo era povero, ma c'era affinità. E' sempre stato difficile mettere d'accordo le varie etnie, nelle trattative commerciali si discuteva sempre moltissimo, ma non c'era mai questa volontà di prevaricazione, questa forma di aggressione''. Zennaro era a Khartoum anche nel 2021, quando il 25 ottobre c'è stato il colpo di Stato. ''Sono stato una settimana chiuso in ambasciata senza possibilità di chiamare casa, avevano interrotto i collegamenti con Internet. Ora invece è diverso, le notizie arrivano. Ed è strano'', afferma. Come ''molto strana'', secondo l'imprenditore veneziano, è la tempistica di quanto sta accadendo. ''Alla fine di questa settimana termina il Ramadan. Nello spirito musulmano, dopo iniziano i festeggiamenti dell'Eid che sono un momento di serenità, di gioia, di pace religiosa. E' davvero particolare che tutto questo succeda ora''.