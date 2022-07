Zelensky: "La Russia considera Kiev un trampolino per la conquista di altri Paesi"

MONDO - Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia considera l'Ucraina un trampolino di lancio per la conquista di altri Paesi. Di conseguenza, garantire la sicurezza dell'Ucraina significa farlo per l'intera Europa. Parlando in video collegamento alla 26a Tavola rotonda annuale del governo degli economisti in corso ad Atene, il presidente ucraino ha affermato che in Europa da un decennio c'era una mancanza di sicurezza e che questa si basava solo su rassicurazioni, in particolare quelle contenute nel Memorandum di Budapest.

Secondo Zelensky, è possibile rispondere a queste minacce della Federazione Russa, sorte dal 2014, con una maggiore unità dell'Europa e con garanzie di sicurezza efficaci. Inoltre, anche ciò che sta accadendo attualmente sul mercato energetico in Europa dovrebbe essere visto come una guerra. "La Russia, con il suo gioco del gas - ha affermato - sta facendo di tutto per aumentare l'inflazione e per costringere l'Europa a vivere il prossimo inverno la più grande crisi della storia".

"Se l'Ucraina avesse ricevuto un sostegno garantito con armi - ha aggiunto - e sanzioni contro l'aggressore, il suo isolamento immediato e la confisca dei suoi beni, l'Ucraina non sarebbe vittima della peggiore guerra in Europa dai tempi Seconda Guerra Mondiale. La Federazione Russa considera il territorio dell'Ucraina una testa di ponte per la conquista di altri Paesi. E quindi, fornire sicurezza all'Ucraina significa fornire sicurezza a lungo termine all'intera Europa".