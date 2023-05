Zelensky a Hiroshima: "Oggi la pace è più vicina"

Hiroshima - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ritratto qui in un abbraccio con la prima Ministro Giorgia Meloni, è attualmente a Hiroshima per partecipare al summit del G7. Dopo essere atterrato, Zelensky ha twittato: "Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell'Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. La pace diventerà più vicina oggi".

Come per il suo viaggio in Arabia Saudita a Gedda, Zelensky ha utilizzato un aereo del governo francese. Durante il summit, Zelensky ha incontrato il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Rishi Sunak. Sunak ha abbracciato Zelensky dicendo: "Ce l'hai fatta". Quando gli è stato chiesto se fosse stata una buona giornata per lui, Zelensky ha annuito e risposto: "Grazie".