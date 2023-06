Zelensky: "La guerra si fermerà quando vinceremo"

Il leader ucraino in Moldavia per il summit della Comunità Politica Europea: "Kiev è pronta a entrare nella Nato".







La guerra in Ucraina andrà avanti "fino alla vittoria. Quando vinceremo, la guerra si fermerà. Oppure la Russia può fermare la guerra, tornando nel suo territorio e lasciando il nostro". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Bulboaca a margine del summit della Comunità Politica Europea. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg "ci sostiene", ma "abbiamo bisogno dell'unità di tutta l'alleanza. Ci stiamo lavorando", aggiunge, sottolineando che "Kiev è pronta a entrare nella Nato''.