Zanardi ricoverato a Vicenza, massimo riserbo dei sanitari

VICENZA - Viene mantenuto il massimo riserbo all'ospedale San Bortolo di Vicenza sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, ricoverato da ieri pomeriggio dopo un incendio divampato nella sua abitazione di Noventa Padovana (Padova), che l'ha costretto al trasferimento in una struttura sanitaria specializzata. Le fiamme, provocate dal surriscaldamento dei pannelli solari, avevano compromesso il funzionamento dei macchinari che lo tengono in vita.

L'ex-pilota di Formula 1 è ricoverato del reparto di riabilitazione, guidata dal primario Giannettone Bertagnoni, considerato un'eccellenza a livello nazionale ed europeo. La direzione generale dell'Ulss 8 Berica non fornisce informazioni sul decorso ospedaliero, così come era avvenuto nei lunghi mesi in cui Zanardi è stato ricoverato, nello stesso reparto del nosocomio vicentino, in seguito all'incidente con la sua handbike, avvenuto il 19 giugno 2020.

Zanardi era stato ricoverato al San Bortolo nell'aprile 2021, facendo poi ritorno a casa per le vacanze di Natale, sino al rientro in famiglia definitivo dalla fine gennaio di quest'anno. La direzione dell'Ulss 8 fa sapere che nessuna notizia su Zanardi sarà diramata neanche nei prossimi giorni.

