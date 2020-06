Zaia:"Si torna a scuola ad ottobre", il governatore boccia il plexiglass in aula

No alla presenza "del plexiglass, box o altre cose del genere" nelle scuole, e sì alla costruzione di "nuove linee guida alternative". Su questi due punti fa leva il presidente del Veneto, Luca Zaia, in previsione del nuovo anno scolastico. "Ripresa - ha detto Zaia - che auspichiamo avvenga dopo le elezioni. Ma se le date sono quelle che stanno circolando, vuol dire che per avere l' inizio dell'insegnamento dopo le elezioni la prima campanella suonerà a fine settembre, o a inizio ottobre: cioè quasi sette mesi di fermo scolastico. Non mi sembra normale".

"E' pur vero - ha aggiunto Zaia - che in via prudenziale i ragazzi debbano essere messi in sicurezza, è pur vero che le linee guida vanno adottate. Però crediamo, ed è un lavoro che porteremo avanti con le altre Regioni, che le linee guida debbano essere interpretate anche per la loro sostenibilità". Secondo Zaia può essere fatto "esattamente quello che era accaduto per le spiagge, per i ristoranti, che avevano linee guida impraticabili e poi si sono trasformate in linee guida delle Regioni".