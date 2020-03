Zaia:"Quando dicevo quarantena ero razzista"

"Sono stato il primo a chiedere l'isolamento fiduciario per gli studenti provenienti dalle zone infette delle Cina, non da tutta la Cina, e sono stato accusato di ghettizzazione e razzismo. Eviterei di farmi dare lezioni da persone che l'altro ieri erano dall'altra parte della barricata". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante il briefing di stamani sul Coronavirus, a Marghera.

Sul virus, ha quindi proseguito Zaia "la comunicazione ha avuto un'evoluzione; non facciamo il processo alla comunicazione, ma siamo passati da 'è meno di un'influenza' a 'colpisce solo gli anziani' e poi sempre di più. Le istituzioni sono la grancassa della comunità scientifica, e anche tra loro c'era chi sottostimava il fenomeno. Non facciamo il processo, ripeto, ma diciamo ai giovani che non è vero che i ragazzi non si ammalano, non si positivizzano. E' vero che rispondono in maniera più veloce e sono l'80% di chi guarisce più velocemente".