Zaia:"Entro i 200 metri ci si può sgranchire le gambe, certe multe sono impugnabili”

"Non c'è nessun problema a camminare entro i 200 metri dall'abitazione per sgranchirsi le gambe, non è uno stato di polizia, dico solo ai cittadini di stare attenti". Lo ha specificato il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito delle misure regionali sugli spostamenti.

"Scriveremo - ha annunciato - una lettera ai Prefetti, perché sono state multate persone che secondo la nostra avvocatura non rientrano nei casi, e che sono impugnabili". "Sono il 'ricettacolo' - ha infine rivelato Zaia - delle foto di tutti i trasgressori, me li mandano da ovunque, so i segreti di tutti...".