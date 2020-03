Zaia: "Vogliamo andare in Cina a prenderci i respiratori"

"Se non ci intralciano con tutte le paturnie mentali che ci sono in questo Paese stiamo pensando di organizzare un aereo per riuscire ad andare a comprarci macchine respiratorie, sempre che ce siano, in Cina". Lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia.

"Non saranno ovviamente macchine con marchio Ce - aggiunge Zaia - ma quando c'è bisogno di salvare una vita umana qualcun altro deve spiegarci a cosa serve il marchio Ce. Sono macchine utilizzate in tutto il mondo". Il governatore rileva: "sono scelte che facciamo in emergenza, in un Paese che comunque eredita culturalmente una filosofia secondo la quale tutto deve avere un bancale di carte". "Capite che siamo in guerra - conclude - e in guerra alcune modalità le dobbiamo condonare".