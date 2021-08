Zaia: "I vaccini non sono il male secolo, inaccettabili le fake news!"

GODEGA DI SANT'URBANO - "Io mi batto affinché la vaccinazione anti Coronavirus resti volontaria ma non possiamo accettare le fake news o le notizie che descrivono la vaccinazione come il male del secolo". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di un evento pubblico a Godega Sant'Urbano.



"Voglio ricordare - ha aggiunto - che i decessi registrati in Veneto da maggio negli ospedali riguardavano tutti persone non vaccinate, la quasi totalità dei ricoverati in terapia intensiva è rappresentata da non vaccinati e così anche il 70% dei pazienti ricoverati in area non critica".

