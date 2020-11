Zaia su covid : "Non abbiamo truccato i numeri"

VENETO - "La nostra percentuale di posti in terapia intensiva per abitante è di gran lunga superata, a prescindere dai 111 posti riconvertibili dei blocchi operatori". Lo ha precisato ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando le osservazioni del presidente degli Anestesisti Alessandro Vergallo, che ha segnalato in regione 111 posti ricavati da sale operatorie.

"I parametri li abbiamo superati - ha aggiunto Zaia - con i posti nelle sale extra operatorie, poi ne abbiamo altri 111 da aggiungere dalle sale operatorie. Non c'è nessun mistero. Viene l'amaro in bocca, capisco che ognuno possa dire la sua opinione, ma non si possono passare tutte le giornate a vedere che qualcuno pensa che sei un lazzarone. Non possiamo andare avanti così. È una questione squisitamente tecnica, noi siamo come San Sebastiano, ma i tecnici sono persone per bene, non si inventano i numeri", ha concluso.