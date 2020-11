Zaia su covid: “Chiederemo ai veterinari di fare i tamponi”

VENETO – Oggi il presidente Zaia dopo aver detto che il suo auspicio è che il percorso con i medichi di base sia sempre più proficuo, per dare un servizio ai pazienti ha rivelato un importante novità. La regione Veneto sta organizzando un incontro con le rappresentanze dei veterinari allo scopo di chiedere loro di mettersi a disposizione per fare i tamponi.



“Nelle prossime ore spediremo kit di tamponi rapidi a 3600 medici di base. Siamo la prima regione in Italia a testare questa avventura e quindi siamo soggetti alle polemiche – quindi ha aggiunto a sorpresa -. La dottoressa Russo convocherà la categoria dei 2450 veterinari veneti per fare lo stesso lavoro: l’uomo è un mammifero, e i veterinari sono professionisti validissimi che hanno fatto esami di anatomia e fisiologia. Sono titolati a praticare questi test e sanno fare questo lavoro che già fanno sui pazienti mammiferi”.



Zaia ha poi aggiunto che entro il pomeriggio si saprà qualcosa sulle fasce e che: “Abbiamo segnalato per iscritto che va tenuto conto nei parametri, per definire le fasce, dato che noi facciamo più di 10mila tamponi rapidi al giorno”. Questo perché più tamponi si fanno più aumenta il numero dei positivi e il rischio è che le regioni virtuose siano penalizzate.



“Se si sgarra di passa di fascia: oggi dipende da noi e dobbiamo evitare le diffusione del contagio. Il colore di fascia uno lo deve meritare e non vorrei che la fascia verde allenti i controlli. L’idea generale delle fasce permette di avere un riferimento importante: tra i parametri l'occupazione delle terapie intensive. Se i cittadini fanno un lavoro di squadra evitiamo il passaggio di fascia”.



Zaia ha quindi fatto l’ennesimo appello ai cittadini ad usare la mascherina dato che i focolai a livello domestico sono i più comuni: “Visitare i parenti non conviventi non ci esime dai contagi. Dobbiamo usare sempre la mascherina per ridurre al minimo questi contagi”.