Zaia ricandiderà i consiglieri regionali e il vice presidente che hanno chiesto il bonus? "Vedremo di decidere"

CONEGLIANO – Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è espresso questa mattina sulla spinosa questione dei bonus partite Iva richiesti da alcuni consiglieri del suo partito.



Al termine della conferenza stampa per l’inaugurazione della nuova risonanza magnetica dell’Ospedale di Conegliano, il governatore ha parlato anche dello “scandalo”, affermando di voler incontrare i due consiglieri regionali e il vice presidente di giunta prima di decidere se escluderli dalla lista: “Voglio ricordare che le situazioni sono diverse tra i casi: – ha esordito Zaia – due consiglieri hanno fatto richiesta del bonus e lo hanno elargito ad altre realtà come il Covid o altre associazioni. Il terzo caso che è quello del vice presidente e va spiegato bene: ci tengo che siano chiarite le posizioni perché lui non ha presentato le carte. Dice: ‘ho uno studio associato, eravamo in pieno Covid, hanno presentato domanda per tutti i soci perché hanno le password, quando mi hanno chiesto io non ho presentato carte’”.



Infine il presidente ha concluso annunciando l’arrivo di una decisione circa il futuro dei tre leghisti coinvolti: “Adesso vedremo di decidere, però con lucidità, per questo ho aspettato qualche giorno”.