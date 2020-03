Zaia: "Riapriamo musei, cinema e teatri rispettando il droplet"

"Abbiamo inviato le nostre osservazioni al decreto del governo e vedremo se verranno accettate tutte le nostre osservazioni" e ora "siamo in attesa della risposta". Lo rende noto il governatore del Veneto Luca Zaia al termine della mattinata di riunioni in videoconferenza con i colleghi di Lombardia e Emilia Romagna dalla sede della Protezione civile regionale di Marghera. I tre governatori delle Regioni dove si sono registrati i maggiori casi di contagio da coronavirus chiedono al governo "di cercare di coniugare le indicazioni del mondo scientifico - spiega Zaia - con le esigenze di tutti i giorni".

Dunque: "apertura di musei, cinema e teatri, rispettando il cosiddetto droplet, ovvero la distanza di un metro tra le persone, e il contingentamento delle presenza". "Centri commerciali aperti - ma sempre con il contingentamento del pubblico", fa sapere il governatore - così come bar e ristoranti, dove il servizio sarà garantito al tavolo, ma senza la somministrazione di bevande e cibi all'esterno per evitare assembramenti di persone". Restano "chiuse le discoteche" mentre l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado resta "sospeso". Per i luoghi di culto è stato chiesto dai governatori di potere garantire ai fedeli la possibilità di assistere alle funzioni religiose mantenendo anche qui il droplet, "magari segnando i posti sui banchi per le chiese e negli altri edifici di culto in maniera tale da potere garantire una distanza di sicurezza", prosegue Zaia. "Se il governo accetterà tutte le nostre osservazioni - ha concluso Zaia - e saranno validate dal mondo scientifico, il Decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sarà efficace dalle 24 di questa notte".