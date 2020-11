Zaia ottimista sulle fasce: “Vedrete che ci andrà bene”

VENETO – Oggi nella conferenza stampa il presidente della regione Luca Zaia ha dapprima dato il bollettino covid definendolo un eloquente risposta agli scettici. Questi i numeri in Veneto: 2.381.170 sono i tamponi molecolari fatti in totale (solo nelle ultima ore sono 16milla), i positivi assoluti sono 65.531 (+2.436), i positivi odierni 37.536, 17.284 le persone in isolamento (+1.009), i ricoverati sono 1.193 (+74), 155 sono in terapia intensiva (+7), 2.478 i decessi totali (+20) e i dimessi hanno raggiunto quota 4.930.



Zaia ha poi detto che è stata una notte lunga alla quale è seguita una mattinata durante la quale si sono tenute diverse videoconferenze per sentire i vari referenti sanitari del Veneto per fare il punto della situazione. “Il virus sta crescendo e c’è pressione sugli ospedali”.



Quanto alle misure operative: “Ora andiamo a ridurre le attività ordinarie nei covid center, salvaguardando oncologici, psichiatrici e punti nascita: altre soluzioni non ci sono. Questa notte abbiamo aperto anche la terapia intensiva a Jesolo. Stiamo spingendo nel colonizzare i letti preventivati e potrebbe esserci qualche ritardo ma abbiamo deciso di procedere per gradi”.



Tra e novità degne di nota: “Vi annuncio che ieri in giunta abbiamo deliberato un comitato di crisi per il covid che farà sintesi con noi delle misure: un executive board composto da professionisti sanitari autorevoli, coordinato dal dottor Paolo Rosi”.



Quanto alle tanto attesa notizie sulle fasce: “Noi non abbiamo notizie sulla fascia del Veneto. Ma il confronto su fasce non può prescindere dalle Regioni che hanno chiesto al Governo che il Decreto sia accompagnato da misure economiche, siano finanziati subito i congedi parentali ed a chi compete lo sgombero delle piazze. Attendiamo ma vedrete che ci andrà bene”.



Il Veneto perciò se tutto andrà come sperato dovrebbe essere in fascia verde evitando cambiamenti rispetto alle misure attuali: diverso è se fossimo in fascia arancione. Quanto alle tempistiche sul controllo delle fasce l’ipotesi iniziale era ogni 15 giorni ma è probabile che si arrivi a una verifica settimanale anche se va detto che nei casi in cui la situazione dovesse precipitare s’interverrà prima.