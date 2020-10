Zaia oggi alle 12.45 in conferenza per parlare di Covid

VENETO - Oggi, venerdì 16 ottobre 2020, il Presidente della Regione Luca Zaia tornerà a fare il punto sulla situazione del Covid-19 in Veneto. Lo ha comunicato l’ufficio della Giunta regionale ieri, in tarda serata.

L’appuntamento è per le ore 12.45 presso la consueta sede della Protezione Civile a Marghera e l’incontro si potrà seguire in diretta dalla pagina Facebook del Presidente, come di consueto.