Zaia: "non sono contro gli happy hour, ma evitate gli assembramenti"

Uno spot con le regole da seguire agli 'happy hour', ma anche per far capire quali potrebbero essere le conseguenze se non si portano le mascherine e se non si evitano gli assembramenti. Lo ha annunciato il presidente del veneto, Luca Zaia, che già nel passato aveva fatto realizzare uno spot 'choc' sulle cosiddette 'stragi del sabato sera'.

"E' uno spot - spiega - che dà una dimensione cosa vuol dire andare agli happy hour trasgredendo le regole. Mi giungono miriadi di messaggi e video di violazioni, inviati per il 90% da giovani che mi chiedono di far qualcosa. Credo ancora nel dialogo, ho fatto l'obiettore di coscienza per cui sono contro le manette e uno stato di polizia. Nessuno vieta gli spritz, non sono contro gli happy hour, ma faccio un appello di evitare gli assembramenti e di portare le mascherine fino al 2 giugno".