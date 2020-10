Zaia nomina la nuova giunta regionale del Veneto

VENEZIA - La nuova giunta regionale del Veneto è ufficiale. Oltre al Presidente, ne fanno parte otto assessori (tre donne e cinque uomini). Sette di loro facevano parte della Giunta uscente e sono stati riconfermati. La novità è data dall’Assessore Francesco Calzavara, jesolano con una lunga esperienza amministrativa, prima in comune, poi in Consiglio regionale.



“Rispetto alle altre due volte – ha detto Zaia presentando la sua squadra – l’atmosfera è diversa: questa Giunta nasce in un momento difficilissimo per il Paese, con una crisi importante e già 60.000 posti di lavoro persi. Non c’è stato tempo per festeggiare, anzi, c’è in tutti la consapevolezza della necessità di lavorare subito, a pancia bassa come uso dire. I veneti che ci hanno votato chiedono risposte e tocca a noi, come singoli e come squadra, saperle dare. Ho scelto e nominato questi Assessori in totale autonomia – ha sottolineato Zaia – e di questa possibilità ringrazio i partiti di maggioranza, che non hanno esercitato nessuna pressione, consentendomi di fare le scelte che ho ritenuto più efficaci nell’interesse dei cittadini”.



La nuova Giunta regionale del Veneto è così composta:



Presidente: LUCA ZAIA

· Comunicazione e informazione

· Attuazione autonomia regionale differenziata, federalismo, referendum consultivi previsti da leggi regionali

· Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

· Cooperazione transfrontaliera e transnazionale

· Funzioni di controllo e Ispettorato

· Competenze istituzionali (Stato-Regione) – Conferenze istituzionali

· Rapporti con Parlamento nazionale ed Europeo

· Attrazione degli investimenti

· Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 ed altri Grandi eventi

· Statistica



ELISA DE BERTI

(VICE PRESIDENTE - AFFARI LEGALI - LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – TRASPORTI)

· Affari legali e contenzioso

· Lavori pubblici

· Sviluppo locale/IPA

· Infrastrutture

· Programmazione dei trasporti

· Trasporto pubblico locale

· Navigazione interna e portuale

· Mobilità sostenibile



GIANPAOLO E. BOTTACIN

(AMBIENTE – CLIMA – PROTEZIONE CIVILE – DISSESTO IDROGEOLOGICO)

· Programmazione per la salvaguardia ambientale

· Cambiamenti climatici

· Tutela del suolo e dell’aria

· Ciclo integrato dell’acqua

· Difesa del suolo e mitigazione del rischio Idrogeologico

· Foreste

· Cave

· Protezione civile e antincendio boschivo

· Specificità provincia di Belluno

· Coordinamento piano straordinario alienazioni immobili e partecipazioni



FRANCESCO CALZAVARA

(PROGRAMMAZIONE – ATTUAZIONE PROGRAMMA - RAPPORTI CON CONSIGLIO REGIONALE - BILANCIO E PATRIMONIO – AFFARI GENERALI – EE.LL.)

· Bilancio e controllo finanziario

· Finanze e tributi

· Documenti di programmazione regionale

· Attuazione programma di governo

· Rapporti con Consiglio regionale

· Rapporti con il credito

· Partecipazioni societarie

· Risorse umane

· Affari generali, demanio e patrimonio

· Sistema informatico, e-government e agenda digitale

· Semplificazione amministrativa, trasparenza, anticorruzione

· Rapporti con Enti Locali

· Riordino funzioni di competenza regionale - Funzioni metropolitane



FEDERICO CANER

(FONDI UE - TURISMO – AGRICOLTURA – COMMERCIO ESTERO)

· Partecipazione alle Conferenze istituzionali in supporto al Presidente

· Programmazione (FAS e FSC)

· Programmi FERS

· Programma Italia-Croazia

· Turismo

· Trasporti a fune

· Commercio estero e internazionalizzazione

· Economia e sviluppo montano

· Attività promozionali

· Politiche dell’agricoltura e zootecnia

· Politica Agricola Comune –PAC

· Piano di sviluppo rurale (FEOGA)

· Programma comunitario LEADER

· Fitosanitario

· Produzioni ambientali e vegetali

· Bonifica



CRISTIANO CORAZZARI

(TERRITORIO – CULTURA – SICUREZZA - FLUSSI MIGRATORI -CACCIA E PESCA)

· Pianificazione territoriale e urbanistica

· Beni ambientali, culturali e tutela del paesaggio

· Parchi e aree protette

· Caccia

· Pesca e acquacoltura

· Polizia Locale – Sicurezza

· Cultura, spettacolo e sport

· Edilizia sportiva

· Edilizia di culto

· Edilizia residenziale pubblica

· Identità veneta

· Flussi migratori/Veneti nel mondo

· Diritti umani

· Minoranze linguistiche



ELENA DONAZZAN

(ISTRUZIONE – FORMAZIONE – LAVORO – PARI OPPORTUNITA’)

· Politiche dell’istruzione

· Diritto allo studio

· Scuole paritarie

· Edilizia scolastica

· Programmazione della formazione professionale

· Programmi comunitari FSE

· Politiche per il lavoro

· Pari opportunità

· Università e ricerca fondamentale con riferimento ai rapporti con le Università venete e gli Istituti di Ricerca nazionali e regionali

· Accordi di programma ai sensi del DM MISE 1 aprile 2015



MANUELA LANZARIN

(SANITA’ – SERVIZI SOCIALI – PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA)

· Programmazione sanitaria e sociosanitaria

· Tutela della salute

· Igiene pubblica

· Programmazione edilizia a finalità collettive

· Attuazione art. 20, legge n. 67/1988

· Sicurezza alimentare

· Servizi veterinari

· Programmazione e servizi sociali

· Interventi a favore della famiglia, dei minori, dei giovani, degli anziani e portatori di handicap

· Non autosufficienza e disabilità

· Violenza di genere

· Nidi e servizi innovativi

· Settore del no profit e del volontariato

· Rapporti con Istituzioni di assistenza e riforma del settore



ROBERTO MARCATO

(SVILUPPO ECONOMICO – ENERGIA -LEGGE SPECIALE PER VENEZIA)

· Artigianato

· Commercio

· Acque minerali e termali

· Piccole e medie imprese

· Industria – Fiere e mercati

· Distretti

· Ricerca e Innovazione

· Imprenditoria giovanile e femminile

· Energia per tutte le filiere

· Tutela consumatore

· Sviluppo banda larga

· Riconversione polo industriale di Marghera

· Legge speciale per Venezia