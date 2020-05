Zaia: "Mascherine obbligatorie fino al 2 giugno, poi solo in luoghi chiusi"

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ribadisce l'obbligatorietà di indossare sempre le mascherine. "L'ordinanza scade il 2 giugno e poi, se tutto andrà bene, le mascherine dovranno essere solo a disposizione per quando si entra in un luogo al chiuso - spiega - . Questo sacrificio per 10 giorni possiamo farlo?".

Una decisione che Zaia ha preso per evitare "altre possibili reinfezioni e contagi. I nostri tecnici le considerano un salvavita - aggiunge -. Già nel Dpcm è scritto che le si devono indossare quando si incontra qualcuno".

"Non è una volontà - precisa - di ossessionare i cittadini, ma una messa in sicurezza e un atto di responsabilità". Le ammende poi, da 400 ai 3 mila euro "non sono un'invenzione mia, - spiega - ma è previsto dalla legge".