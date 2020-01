Zaia: "L'autonomia è un processo inesorabile, non sono preoccupato"

"Sull'Autonomia io non sono assolutamente preoccupato": lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando a margine dell'inaugurazione della 114/a Fieragricola, a Verona. "Capisco la preoccupazione di chi si chiede quanto arriva l'autonomia - ha osservato -, però so che abbiamo fatto il passo giusto, che è quello di avere fatto il referendum, che è il motore delle trattative".

"Le trattative si chiuderanno - ha aggiunto -. Auspico che si chiudano velocemente con questo governo, altrimenti arriverà qualcun altro che lo farà". "Ormai 17 regioni su 20 hanno l'Autonomia, l'hanno chiesta. E' un processo inesorabile. 2milioni e 328mila 494 veneti sono andati a votare per il sì e a Roma non possono fare finta di non averli visti tutti questi voti" ha concluso Zaia.