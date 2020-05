Zaia: "Fate l'happy hour ma evitate il "casino" e usate la mascherina"

"Se ci fosse un ritorno del Covid-19 ad ottobre si lavorerà sui micro focolai e non si penserà più di agire più con una rete a maglie fine per prendere dentro tutti, finché sarà gestibile la situazione in lockdown non avrà più senso".

Lo ha detto Luca Zaia, Governatore del Veneto, sul'epidemia da Coronavirus, nel caso di un ritorno ad ottobre.

"Se ci fosse una 'fiammata' di quelle paurose - ha aggiunto - con 400 persone in terapia intensiva e migliaia di ricoverati si va per forza in lockdown perché non ci sono altre alternative".

"E' per questo - ha sottolineato Zaia - che è inutile fare l'happy hour fianco a fianco, fatelo lo stesso ma evitate il 'casino', usate la mascherina".