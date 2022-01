Zaia e la damigiana “parlamentare”

VENETO - Ci cade - e poi chiede scusa - il Giornale di Vicenza. Il noto quotidiano pubblica per errore una foto taroccata del presidente Luca Zaia. Lo si vede al Senato mentre imbuca la scheda per l’elezione del Presidente della Repubblica in una damigiana anziché nell’apposita urna.



Il fatto è che lo scivolone, prima di essere corretto, viene notato da Dagospia che riproponendo la foto-meme (diventata viralissima) commenta ironicamente: “Era forse un omaggio alle migliori tradizioni venete”?



Una “svista” può capitare, e questa era pure simpatica, ma un fià (un tantino, per i non veneti) irriverente. La reazione del Giornale di Vicenza è stata comunque immediata.



“È un errore che non ha giustificazioni - scrive la testata sul proprio sito web -. Ci scusiamo con il presidente del Veneto, con i lettori e con l’autrice del servizio, Roberta Labruna, che non ha alcuna responsabilità per la pubblicazione di una foto che non sarebbe mai dovuta arrivare in pagina”.



Ad oggi non è dato sapere come abbia accolto Zaia lo svarione. Forse ha sorriso, o l’ha proprio lasciato passare, come a nuttata, che chissà se ha prodotto una rosa, un bocciolo, un nome valido per il prossimo Capo di Stato di cui siamo in attesa.