Zaia: "Da lunedì in Veneto riapertura scuole al 50%"

VENETO - "Lunedì apriamo le scuole al 50% in presenza per tre settimane". Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa sull'emergenza Coronavirus.

"Quindi, se non cambia lo scenario epidemiologico e tutto va bene si andrà al 75% in presenza -ha spiegato - come previsto dalla legge. Le famiglie comunque possono chiedere di fare stare i figli a casa in Dad".

Il governatore del Veneto ha quindi sottolineato che "la situazione delle scuole sarà monitorata a vista, e a fine febbraio, ci faremo il segno della croce se tutto andrà bene -ha spiegato Zaia- perché non c'è dubbio che non sarà una passeggiata e l'apertura delle scuole rappresenta una preoccupazione per noi".