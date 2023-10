Zaia: "Cortina senza bob? Il Veneto chiederà altre gare"

BELLUNO - Il governatore del Veneto Luca Zaia rilancia sulle Olimpiadi 2026, e dopo la delusione per l'addio alla pista di bob a Cortina, anticipa che il Veneto chiederà siano assegnate al Veneto altre discipline dei Giochi. "A Cortina si terranno le Olimpiadi - afferma Zaia - e se non ci sarà più il bob, a questo punto su dovremo ragionare su quante discipline delle Olimpiadi invernali 2026 si faranno a Cortina". "Non è tutto mummificato - ha concluso - Vedo che c'è chi esulta perchè il bob non c'è più a Cortina. Vorrà dire che qualcuno farà un sacrificio e ci daranno qualche disciplina olimpica al momento non prevista".

La Regione Veneto aveva chiarito già nel 2021 che non avrebbe pagato la pista da bob di Cortina, perchè il finanziamento lo metteva il Governo" ha chiarito, parlando con i giornalisti dell'iter del progetto dello sliding centre di Cortina. "La gara - ha ricordato - non ha avuto un esito positivo. Quindi c'è stata una negoziazione privata, che ha portato ad una richiesta di ulteriori 60 milioni di euro. Dopodichè mi fermo qui. La cosa va chiesta all'ad di Simico, Luigi Sant'Andrea. Non dipende da noi".

Rispondendo sullo stanziamento che la Regione Veneto aveva deciso di mettere per la candidatura di Cortina ai Giochi 2026, 85 milioni, Zaia ha precisato: "quello era lo stanziamento iniziale a supporto dello stesso dossier. Il Veneto non ha mai detto che avrebbe finanziato la pista di Cortina. Inoltre, se ci fosse stato qualcun altro., e non il sottoscritto, le Olimpiadi nopn sarebbero arrivate in Veneto. Ricordo che allora c'era una forza politica, i 5Stelle, al governo con il presidente Conte, che ci ha risposto che se volevamo le Olimpiadi dovevamo metterci le garanzie. Tanto è vero che le Olimpiadi di Roma non sono state fatte".

SANKT MORITZ

"Ci risulta, per quel che è dato sapere, che la pista di bob di Sankt Moritz abbia problemi di omologazione dal punto di vista dei requisiti olimpici. S.Moritz è una pista naturale, fatta con blocchi di ghiaccio, dipende molto dalle temperature e da altri fattori". "Ho l'impressione - ha aggiunto - che St. Moritz non sia la soluzione. Dopo di che, non è dato sapere quali altre siano le soluzioni".

LEGGI ANCHE