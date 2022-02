Zaia con Pozza (Unioncamere Veneto), collaborazione su Pnrr

VENEZIA - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato oggi a Palazzo Balbi il presidente regionale di Unioncamere, Mario Pozza, mottense e già presidente della Camera di commercio trevigiana.

L'appuntamento - informa la Regione - è stato l'occasione per fare il punto su diversi temi che riguardano le priorità per lo sviluppo e la crescita del sistema economico come il Pnrr, il turismo, il sistema fieristico e gli aiuti alle aziende legati all'emergenza pandemica da Covid-19. Su questo fronte Regione e sistema camerale continueranno nella collaborazione per quel che riguarda i bandi e i ristori e la loro gestione, che ha dato in termini di efficienza e controlli risultati importanti. Unioncamere del Veneto sul tema del Pnrr ha, inoltre, ribadito la propria disponibilità ad essere a fianco della Regione nella gestione delle risorse, con l'obiettivo di far arrivare "a terra" i fondi dell'Unione Europea.

Il sistema camerale può rappresentare, grazie alle proprie competenze ed al suo radicamento territoriale, un soggetto fondamentale per favorire lo sviluppo e la realizzazione dei progetti, come stabilito dal Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021, che individua proprio nelle Cciaa il soggetto di cui gli enti locali possono avvalersi per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sul turismo, materia su cui le due istituzioni hanno diretta competenza, l'obiettivo è di mettere in campo azioni mirate e congiunte per fare economia di scala, in particolare, per quel che riguarda la promozione. E continuerà il lavoro che si sta facendo insieme anche a Ca' Foscari con una piattaforma digitale che permetterà al Veneto di disporre di informazioni continue e attendibili, di analisi puntuali dei dati, di conoscenze effettive dell'evoluzione dei fenomeni turistici, per poter prendere decisioni mirate e incisive.

I due presidenti hanno sottolineato, poi, l'importanza del sistema fieristico della regione, da Longarone a Verona, e che rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale. Infine è stato fatto il punto sugli appuntamenti in programma per il 2022, a iniziare dalla convention del Network Mirabilia, che mette in rete 17 Cciaa italiane con l'obiettivo di valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti Unesco. Quindi, gli eventi sportivi legati al progetto "Generazione 2026" nato grazie a Ficts in collaborazione con la Camera di Commercio Treviso-Belluno e Regione Veneto, che vuole trasmettere e diffondere la cultura dello sport attraverso un'azione educativa e formativa in vista delle prossime Olimpiadi, coinvolgendo oltre 4.500 ragazzi.

"Quello con la Regione - ha commentato Pozza - è un rapporto solido e consolidato e per questo ringrazio il presidente e gli assessori. Stiamo lavorando in modo positivo e proficuo su diversi fronti con l'obiettivo di supportare il nostro sistema economico. La capacità di fare squadra tra istituzioni è oggi fondamentale per creare le condizioni necessarie allo sviluppo ed alla crescita delle imprese del territorio".