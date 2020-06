Zaia ci lascia giocare a calcetto

Oggi è arrivata la notizia che tutti i giovani (e non) aspettavano: in Veneto si può tornare a giocare a calcetto. In realtà in Veneto scatta il via libera agli sport di contatto e di squadra in generale. Questo grazie alla nuova ordinanza del Governatore Luca Zaia, che sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 10 luglio.

Un provvedimento che non riguarda solo gli sport: sì anche alle processioni, alla riapertura di ippodromi e saune e nessun limite di capienza sui mezzi di trasporto. Se non è un “liberi tutti”, poco ci manca. Il Veneto scatta quindi ancora in avanti, come è successo diverse volte dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. La revoca anticipata – rispetto alle altre regioni – dell’obbligo di usare la mascherina è solo un esempio.

"Stiamo controllando se servono aggiustamenti – ha dichiarato Zaia, riferendosi al nuovo provvedimento -. E' una delle ordinanze più toste che abbiamo firmato e le linee guida sono state approvate dal Dipartimento prevenzione".

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, l'ordinanza prevede il ritorno alla capienza prevista dall'omologazione. Il provvedimento dispone inoltre che i quotidiani possano essere messi a disposizione negli esercizi, pubblici e privati, con sale d'aspetto, possibilmente in più copie. Riaprono anche le saune (non i bagni turchi), dove si dovrà mantenere una temperatura tra 80 e 90 gradi.

Le processioni religiose e le manifestazioni con spostamento, invece, sono ammesse mantenendo la distanza di un metro (o con la mascherina dove non è possibile), e si riaprono attività commerciali e di servizio in area ospedaliera, così come gli ippodromi, mentre la formazione di dipendenti pubblici e privati potranno essere svolte anche con attività in presenza.